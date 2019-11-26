بينهم قيادي.. كمين يودي بأربعة عناصر من داعش في كركوك

2019/11/26 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش، في محافظة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "اربعة من عناصر داعش، من ضمنهم القيادي غانم عزاوي الجوالي، قتلوا بكمين محكم من قبل الشرطة الاتحادية الفرقة 5 لواء 18 في ناحية الرشاد، جنوب غربي كركوك".

وكانت خلية الاعلام الامني اعلنت يوم الاثنين، مقتل ستة عناصر من تنظيم داعش في محافظة كركوك، اثر عملية أمنية لمطاردة بقايا التنظيم في وادي الكرحة.

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