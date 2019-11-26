2019/11/26 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف:قطر(0)x العراق(1)د.18(محمدقاسم)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف: قطر (0) x العراق (1)د. 18( محمد قاسم )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف: قطر (0) x العراق (1)د. 18( محمد قاسم )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).