محافظ المثنى يوجه بتعطيل الدوام الدراسي ليومين للـ ’’الحفاظ على السلم الاهلي’’

2019/11/26 | 19:51

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بغداد اليوم _ المثنى

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في المديرية العامة ...





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