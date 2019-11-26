العراق وقطر يقصان شريط بطولة خليجي 24 بالدوحة

2019/11/26 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة /الغد برس

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الثلاثاء، افتتاح بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة منتخبات دول الخليج العربي كافة.

وشهد ملعب حمد الدولي مراسيم الافتتاح بحفل كبير تخللته أغانٍ وطنية عراقية وأخرى خليجية.

ويلاعب منتخبنا الوطني في هذه الأثناء المنتخب القطري صاحب الضيافة والجمهور، بحضور أكثر من أربعين ألف متفرج.

وأوقعت قرعة كأس الخليج العربي منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والإمارات واليمن.

بينما تلعب السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب الكويت وعمان والبحرين.

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