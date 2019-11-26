عبدالحميد برتو - إنشودة للإنعتاق .. تغريدة لأفق مفتوح 2 من 10

2019/11/26 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالحميد_برتو رواية وليست مجرد نصوصأَرْبَكَ الكاتبُ قراءَهُ ونقادَهُ على حد سواء بقوله: "هي بالتالي ليست كتابةً نادمة على ما فات، بل نَصوصاً مفتوحةٌ، صَبَبْتُ فيها شيئاً من نزيف الروح وما جفَّ من حبال الحنجرة..عُصارة ما جَنيتُه من خِبرةٍ حياتية متواضعةٍ..أصبتُ فيها حيناً، وأَخطأتُ أحياناً..لا هي رواية ولا هي قصة، لا هي نصٌّ علميٍّ..بمعنى لا مكانَ فيه للإستدلال أو التوثيق..بلْ هي نصوص أدبية تَعرض ل......

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