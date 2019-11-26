سامي عبد العال - لِمَنْ تُقْرَع أجْرَاسُ الفلسفةِ؟!

2019/11/26 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال في يومِها العالمي مع كلِّ عامٍ، ربما يبزغُ السؤالُ التالي: هل تحتفل الفلسفة بنفسها؟! ومن ذا الذي بإمكانه حضور الاحتفال؟ وكيف سيتم الاحتفال؟!...الفلسفة بخلاف أي نشاط عقلي لا تحتفل بذاتها( أو هكذا يتم).لا تحتفل كعجُوزٍ بلهاء( أمُ العلوم قديماً ) تُطلق صيحات الظفر(الزغاريد) بعريس شاب( العلم-التكنولوجيا) تطَّلُعاً لأحفادٍ جُددٍ.ولاسيما مع الابداع الفلسفي(الراهن) كحالةٍ كونيةٍ تستحث إنسانية الإنسان ......

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