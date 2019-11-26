2019/11/26 | 19:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_عبد_العال في يومِها العالمي مع كلِّ عامٍ، ربما يبزغُ السؤالُ التالي: هل تحتفل الفلسفة بنفسها؟! ومن ذا الذي بإمكانه حضور الاحتفال؟ وكيف سيتم الاحتفال؟!...
الفلسفة بخلاف أي نشاط عقلي لا تحتفل بذاتها( أو هكذا يتم).
لا تحتفل كعجُوزٍ بلهاء( أمُ العلوم قديماً ) تُطلق صيحات الظفر(الزغاريد) بعريس شاب( العلم-التكنولوجيا) تطَّلُعاً لأحفادٍ جُددٍ.
ولاسيما مع الابداع الفلسفي(الراهن) كحالةٍ كونيةٍ تستحث إنسانية الإنسان ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي عبد العال - لِمَنْ تُقْرَع أجْرَاسُ الفلسفةِ؟!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الفلسفة بخلاف أي نشاط عقلي لا تحتفل بذاتها( أو هكذا يتم).
لا تحتفل كعجُوزٍ بلهاء( أمُ العلوم قديماً ) تُطلق صيحات الظفر(الزغاريد) بعريس شاب( العلم-التكنولوجيا) تطَّلُعاً لأحفادٍ جُددٍ.
ولاسيما مع الابداع الفلسفي(الراهن) كحالةٍ كونيةٍ تستحث إنسانية الإنسان ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي عبد العال - لِمَنْ تُقْرَع أجْرَاسُ الفلسفةِ؟!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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