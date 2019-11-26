2019/11/26 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان ترفع الجلسة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد سائرون: إستجواب وزير النفط الشهر المقبل بغداد – قصي منذر حدد مجلس النواب الثاني عشر من الشهر المقبل موعداً لاستجواب وزير النفط ، فيما رفعت رئاسة البرلمان جلسته امس الى اشعار آخر دون تحديد موعد لعقد الجلسة المقبلة.وقال النائب عن تحالف […]

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