2019/11/26 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوات لاحقة لتوسيع العلاقة بين المواطن والهيئة مصدر لـ (الزمان): دعوة المتقاعدين لتحديث البيانات تشمل الجميع بغداد – عبد اللطيف الموسوي دعت هيئة التقاعد العامة المتقاعدين كافة لتحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية.وقال مصدر ان الدعوة تشمل جميع المتقاعدين ممن يحملون بطاقات الصرف الذكية وغيرهم.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس […]

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