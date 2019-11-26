2019/11/26 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم: إلغاء العطلة الربيعية ولا تأجيل للعام الدراسي بغداد – الزمان أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس أنها ستلغي أو تقلص العطلة الربيعية، مع احتمالية إلغاء عطلة السبت، في حال استمرار الإضراب عن الدوام، مؤكدةً عدم إمكانية إلغاء أو تأجيل العام الدراسي الحالي.ونقل بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس عن […]

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