للحفاظ على السلم الأهلي.. تعطيل الدوام الرسمي في المثنى وذي قار ليومين متتاليين

2019/11/26 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظتا المثنى وذي قار، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومين متتاليين، للحفاظ على السلم الأهلي بحسب ما جاء في بيانين لمحافظي المحافظتين.حيث وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، بتعطيل الدوام الرسمي في المديرية العامة للتربية ومدارس المحافظة ليومي الأربعاء والخميس المقبلين، للـ”حفاظ على السلم الأهلي”.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ المثنى، في بيان، أن […]

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