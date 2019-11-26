التعليم العالي تشير الى احتمال الغاء العطلة الربيعية وعطلة السبت

2019/11/26 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الى احتمال لجوئها الى عدد من الحلول، لتعويض النقص الحاصل بفترات الدراسة، نتيجة الأوضاع الراهنة في البلاد.

وأوضحت مسؤولة العلاقات العامة بالوزارة ضمياء الربيعي في تصريح، ان الوزارة قد تلجأ الى إلغاء او تقليص العطلة الربيعية، مع احتمالية إلغاء عطلة يوم السبت، مؤكدة عدم إمكانية إلغاء أو تأجيل العام الدراسي الحالي، بسبب تواصل الدوام في جامعات المحافظات الشمالية والغربية، واكمالها الفصل الأول من العام الدراسي.

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