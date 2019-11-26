2019/11/26 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحقق هدفه الثاني في شباك قطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 20:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحقق هدفه الثاني في شباك قطر) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحقق هدفه الثاني في شباك قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).