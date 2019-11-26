بالفيديو: حرق اطارات جديدة خلال تظاهرات في شوارع النجف!

2019/11/26 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين الاحتجاجات في العراق تهدف الى الاعتراض على الاوضاع المعيشية الصعبة فقد ظهر فيديو يظهر جماعات تنزل اطارات جديدة وتضعها في شوارع النجف لحرقها....

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