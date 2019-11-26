2019/11/26 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الأمن المغربي إلقاء القبض على أحد المتطرفين الموالين لتنظيم "داعش" نشط في مدينة سلا غرب البلاد، وخطط لتنفيذ هجوم إرهابي انتحاري على

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