بالفيديو.. مجموعات مجهولة تستهدف رجال الأمن في العراق

2019/11/26 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في العراق مجموعة مجهولة وهي تقوم بضرب عنصر أمن عراقي أثناء تظاهرات للمواطنين،

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