2019/11/26 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد وبعده هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد وبعده) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد وبعده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).