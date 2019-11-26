نقابة الصحفيين العراقيين: قوات الشغب تعتدي على الاسرة الصحفية في المثنى

2019/11/26 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الثلاثاء، اعتاء قوات مكافحة الشغب على الصحفيين في محافظة المثنى.

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