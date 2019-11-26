بالصور.. معتصمو البصرة يؤازرون

2019/11/26 | 20:53

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بغداد اليوم _ البصرة

تابع مئات المعتصمين في ساحات الاحتجاج بمحافظة البصرة، مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره القطري في افتتاح بطولة خليجي 24 في الدوحة.

وحصلت (بغداد اليوم) على صور تظهر تجمع المئات في ساحات الاعتصام بالبصرة، لمشاهدة مباراة "اسود الرافدين" التي أنتهى شوطها الأول، بتقدم "الأسود" بهدفين على "العنابي" القطري.

بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019) هدفي العراق الأول والثاني في مرمى المنتخب القطري.

وهز شبابك المرمى القطري، لاعب المنتخب محمد قاسم، بهدفين.

قبل ذلك، بدأت مباراة المنتخب العراقي ونظيره القطري ضمن

بغداد اليوم-ذي قار

أعلن محافظ ذي قار، الثلاثاء (26 تشرين الثاني، 2019) تعطيل الدوام الرسمي يومين حفاظا على السلم الأهلي.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، أن الأخير يعلن "تعطيل الدوام الرسمي الاربعاء والخميس حفاظا على السلم ال

بغداد اليوم _ المثنى

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في المديرية العامة للتربية ومدارس المحافظة ليومي الأربعاء والخميس المقبلين، للـ"حفاظ على السلم الأهلي".

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ المث

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