“لعراق السلام ننشد” ..كرنفال موسيقي في دائرة الفنون الموسيقية

2019/11/26 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير خليل برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الامير الحمداني اقامت دائرة الفنون الموسيقية وتنفيذا لمنهاجها الثقافي والفني احتفالية بعنوان “لعراق السلام ننشد” تخللتها مجموعة من الاناشيد تغنت بحب العراق ارضا وشعبا بمشاركة نخبة من الفنانين، وتضمن منهاج الاحتفالية الاناشيد التالية: (خلي انشد حزمنه) كلمات الشاعر عدنان هادي ألحان زياد الامير بصوت الفنان سيف ...

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