2019/11/26 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: قال مسؤولون في متحف وشرطة درسدن إن لصوصا سرقوا في ساعة مبكرة من صباح اول امس الاثنين ثلاث مجموعات ”لا تقدر بثمن“ من الألماس والياقوت والزمرد تعود لأوائل القرن الثامن عشر من متحف في شرق ألمانيا.وأظهرت لقطات كاميرا أمنية رجلين يقتحمان متحف (القبو الأخضر) في قصر درسدن عبر نافذة.ثم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لصوص سرقوا مجوهرات “لا تقدر بثمن” في درسدن) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لصوص سرقوا مجوهرات “لا تقدر بثمن” في درسدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).