مردودات الاحسان والاساءة

2019/11/26 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- -1- يتشدق بعض الناس في انه استطاع ان يُلحق بمن لا يحبهم ألوانا من الاساءات التي أقضت مضاجعهم، وهو مرتاح غاية الارتياح لما يمتلكه من قدرات كبيرة في هذا الباب ..!! وربما انساق مع هذا التوجه – بِفِعْلِ الغَفْلة – آخرون وظنوه صادقاً في ما يقول ..!! -2- والحقيقة انّ هذه الاساءات التي ألحقتها بالآخرين ...

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