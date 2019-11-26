تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المثنى لليومين المقبلين

2019/11/26 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المديرية العامة للتربية وفي مدارس المحافظة فقط ليومي الأربعاء والخميس القادمين.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "تعطيل الدوام جاء لتفويت الفرصة على بعض المغرضين الذين يحاولون الإعتداء على مؤسسات الدولة ، وللحفاظ على السلم الأهلي".

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