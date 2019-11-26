2019/11/26 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انباء عن وقوع شهيدين وعدد من الجرحى بانفجار دراجة نارية في منطقة

اخبار مباشرة

انباء عن وقوع شهيدين وعدد من الجرحى بانفجار دراجة نارية في منطقة الشعب

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن وقوع شهيدين وعدد من الجرحى بانفجار دراجة نارية في منطقة الشعب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن وقوع شهيدين وعدد من الجرحى بانفجار دراجة نارية في منطقة الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).