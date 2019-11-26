2019/11/26 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المنتخب القطري يقلص الفارق بتسجيله الهدف الأول مطلع الشوط الثاني

اخبار مباشرة

المنتخب القطري يقلص الفارق بتسجيله الهدف الأول مطلع الشوط الثاني

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب القطري يقلص الفارق بتسجيله الهدف الأول مطلع الشوط الثاني) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب القطري يقلص الفارق بتسجيله الهدف الأول مطلع الشوط الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).