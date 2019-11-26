الأسدي يدعو لمفوضية انتخابات مستقلة بعيدة عن المحاصصة

2019/11/26 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دعا النائب عن تحالف الفتح، أحمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، إلى إصلاح مفوضية الانتخابات، وتخليصها من المحاصصة.

وقال الأسدي في تغريده تابعتها "العهد نيوز: "لا

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