بن سلمان يزور الإمارات بشكل مفاجئ

2019/11/26 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت وسائل إعلام سعودية، عن زيارة رسمية يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، غدًا إلى دولة الإمارات حليفته في العدوان على

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