البنك المركزي يوافق على فتح فرع له في السليمانية

2019/11/26 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن فتح فرع السليمانية للبنك بانتظار طلب رسمي لحكومة اقليم كوردستان، فيما وجه عدد من النواب الكورد طلباً الى حكومة الاقليم بهذا الصدد.

وجاء في بيان للنواب أحمد حاجي رشيد وشيروان ميرزا وهوشيار عبدالله الاعضاء الكورد في لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اشاروا فيه الى ان اللجنة استضافت اليوم الثلاثاء محافظ البنك المركزي علي العلاق، واجرت معه مباحثات بشأن عدد من المشكلات والعوائق في السياسة النقدية العراقية.

واشار البيان الى أن الاجتماع شهد تطرق النواب الكورد الى موضوع امكانية فتح فرع للبنك المركزي العراقي في مدينة السليمانية، خارج اطار الموضوع الرئيس للاجتماع، مطالباً بتوضيحات بشأن هذا الملف والى اين وصل.

كما تطرق النواب الثلاثة الى ان العلاق اكد انه اذا وصلهم طلب رسمي من حكومة الاقليم بهذا الشأن فان البنك سيقوم بفتح فرع له في السليمانية ويوافق على فتح الفرع.

وطالب النواب الثلاثة حكومة اقليم كوردستان الاسراع في تقديم طلب رسمي بهذا الصدد الى البنك المركزي العراقي.

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