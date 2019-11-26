كاظم حبيب - من أجل خوض نقاشات موضوعية مع المحافظات غير المنتفضة

2019/11/26 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب منذ الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2019 تتظاهر شبيبة وسكان محافظات بغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب ضد النظام السياسي الطائفي الفاسد والفاشل باعتراف نخبه السياسية الحاكمة التي سجلت أرقاماً قياسية دولية في الفساد المالي والإداري والديني، وباعتراف المرجعية التي لا تزال تحمي وتساوم هذا النظام السياسي الدموي.وعلى أهمية وعظمة هذه الانتفاضة الشعبية وصمودها وإصرارها على تحقيق النصر وتقديمها أغلى التضح......

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