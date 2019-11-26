2019/11/26 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغيب اللاعبون بشار رسن وهمام طارق وريبين سولاقا عن قائمة المنتخب العراقي في مباراته مع قطر، بسبب رفض تفريغهم من قبل انديتهم....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما سر الثلاثي الغائب عن الفريق العراقي في قطر ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما سر الثلاثي الغائب عن الفريق العراقي في قطر ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).