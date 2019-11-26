شاهد.. هدفا العراق بمرمى المنتخب القطري بافتتاح بطولة خليجي 24

2019/11/26 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم منتخب العراق، اليوم الثلاثاء، بهدفين على نظيره القطري بالمباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج 24 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.وسجل اللاعب محمد قاسم لاعب المنتخب العراقي الهدف الأول من تسديدة خارج منطقة الجزاء، في حين عاد ذات اللاعب لتسجيل الهدف الثاني في منتصف الشوط الأول من المباراة، لينهي العراق الشوط الأول بهدفين دون مقابل”.[…]

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