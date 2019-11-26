مرسوم جمهوري بـ«تنصيب» نجم الجبوري محافظاً لنينوى

2019/11/26 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت مصادر برلمانية، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك سياسي لتنصيب اللواء نجم الجبوري، محافظاً لنينوى، فيما أكد النائب عن المحافظة #أحمد_الجبوري، عن صدور مرسوم جمهوري، غداً الأربعاء، […]

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