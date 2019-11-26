لافروف يوجه نصيحة لكورد سوريا

2019/11/26 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- وجه وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء نصيحة الى قيادات الكورد السوريين.

وحث لافروف قيادات قوات سوريا الديمقراطية على تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالمذكرة الروسية التركية بشأن شمال شرق سوريا، محذرا إياهم من الانخراط في "ممارسات مريبة".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو "لا توجد لدينا معلومات بأن تركيا تعتزم انتهاك مذكرة سوتشي بشأن شمال شرق سوريا، بخلاف ما يزعمه الكورد" وفق ما افاد موقع روسيا اليوم.

وأضاف "أنصح قوات سوريا الديمقراطية والقيادة السياسية الكوردية عموما بالوفاء بوعودهم، لأننا فور إبرام مذكرة 22 أكتوبر حصلنا على الموافقة على تنفيذها من رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد وكذلك من القيادة الكوردية، التي أكدت بقوة أنها ستتعاون في تنفيذها".

وشدد لافروف على أنه لا يمكن ضمان حقوق الكورد إلا في إطار سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحث قوات سوريا الديمقراطية على الدخول في حوار شامل متكامل مع الحكومة السورية.

واعتبر ان اهتمام الكورد بهذا الحوار وبالمذكرة الروسية التركية قل بعد تراجع واشنطن عن قرار سحب قواتها من الشمال السوري.

وقال "عندما أعلن الأمريكيون رحيلهم عن سوريا، عبر (الكورد) على الفور عن استعدادهم لمثل هذا الحوار، ثم انتقلوا مرة أخرى إلى مواقف كانت غير بناءة إلى حد ما، لذا فإنني أنصح زملاءنا الكورد بأن يكونوا ثابتين في مواقفهم ولا يحاولوا بشكل انتهازي الانخراط في ممارسات مريبة".





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