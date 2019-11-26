2019/11/26 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحتفل مئات المعتصمين في ساحات الاحتجاج بمحافظة البصرة، بفوز المنتخب الوطني ضد نظيره القطري في افتتاح بطولة خليجي 24 في الدوحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديوهات وصور.. معتصمو البصرة يتغنون بفوز المنتخب الوطني على نظيره القطري) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديوهات وصور.. معتصمو البصرة يتغنون بفوز المنتخب الوطني على نظيره القطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).