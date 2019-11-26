2019/11/26 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني زارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، مستشفى جراحة المخ والأعصاب في بغداد.وقالت بلاسخارت في تغريدة لها بموقع تويتر “عمل رائع في بيئة صعبة للغاية من قبل الطاقم الطبي الذي يحظى باحترام كبير له”.واضافت “حزينة للغاية لمشاهدة الإصابات المروعة”، مشددة انه “يجب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلاسخارت “حزينة” لاصابات “مروعة” بصفوف المتظاهرين: يجب ألا تأتي حرية التعبير بهذا الثمن المركز الخبري الوطني.

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