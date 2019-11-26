الكشف عن طبيعة التفجيرات التي شهدتها بغداد وحصيلتها

2019/11/26 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، الثلاثاء، طبيعة التفجيرات التي شهدتها بغداد مساء اليوم، مؤكداً أن التفجيرات كانت بواسطة عبوة ودراجتين مفخختين اسفرت عن مقتل واصابة تسع...

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