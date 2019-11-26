العراق يستهل كأس الخليج بالفوز على قطر

2019/11/26 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استهل منتخب العراق لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بطولة كأس الخليج بالفوز على مستضيف البطولة الفريق القطري بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل هدفي الفوز للفريق العراقي اللاعب محمد قاسم في الدقيقتين 18 و27.

من جانبه، سجل عبد العزيز حاتم الهدف الوحيد لصاحب الضيافة في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

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