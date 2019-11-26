التخطيط تنظم ورشة موسعة لمناقشة قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية في اسطنبول

2019/11/26 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتعاون والتنسيق مع ممثلي البنك الدولي بغداد _ الصباح الجديد : اكد وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية فرز ، ان الوزارة قطعت شوطا مهما باتجاه انجاز قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سيكون له دور مهم باتجاهين ، الاول ، التأسيس لمبدأ جديد في التنمية ، يقوم على اعتماد ، التخطيط من الاسفل .واضاف الوكيل ...

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