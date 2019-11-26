مواصلة تنفيذ حملة اللقاح ضد مرض شلل الأطفال في المراكز الصحية والدور السكنية

2019/11/26 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأشراف دائرة صحة البصرة البصرة _ سعدي السند : تواصل دائرة صحة البصرة تنفيذ حملة اللقاح ضد مرض شلل الأطفال في المراكز الصحية في عموم المحافظة .وذكر اعلام دائرة صحة البصرة ان جميع المناطق الواقعة في مركز المدينة الأقضية والنواحي قد باشرت بالحملة في يومها المقرر لتلقيح الأطفال ممن تترواح اعمارهم مابين يوم الى ...

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