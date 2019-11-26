مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من 1976 الى 2019

2019/11/26 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 41 عام من الاحتفال بالسينما القاهرة – كاظم مرشد السلوم: بدأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعالياته بعد حرب أكتوبر بثلاث سنوات، وبالتحديد في 16 أغسطس 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسةكمال الملاخ، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة سبع سنوات حتى عام 1983، ثم شكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ضمت ...

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