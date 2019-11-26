بلاسخارت: الطواقم الطبية تقوم بعمل رائع بعلاج المصابين في بيئة صعبة للغاية

2019/11/26 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، بالملاكات الطبية التي تعالج المصابين خلال التظاهرات.

وأكدت بلاسخارت في تغريدة على موقعها في تويتر، انها شاهدت اثناء زيارتها مستشفى جراحة المخ والأعصاب في بغداد، العمل الرائع لذي تقدمه الطواقم الطبية في بيئة وصفتها بالصعبة للغاية، معربة عن احترامها الكبير لتلك الطواقم الطبية، فيما اختتمت بلاسخارت التغريدة بالقول، انها حزينة للغاية لمشاهدة الإصابات البالغة، مشددة على ضرورة ان لا تأتي حرية التعبير بهذا الثمن أبدًا، على حد تعبيرها.

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