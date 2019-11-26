العراق يبدأ مشواره بخليجي 24 في قطر بفوز مهم على اصحاب الارض

2019/11/26 | 21:55

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بغداد اليوم-بغداد

خرج منتخب العراق بكرة القدم اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، بفوز اول جاء على حساب منتخب البلد المنظم للبطولة (قطر) 2- 1، في لقاء جرى بملعب خليفة الدولي بافتتاح بطولة خليجي 24 الجارية في الدوحة.

بداية الشوط الاول كانت قطرية من خلال التنويع في الضغط بساحة الفريق العراقي وتناوب خوخي بو علام واكرم عفيف وعبد الكريم حسن في بناء الهجمات وسنحت لقطر فرص عدة تصدى لأغلبها جلال حسن.

فيما كانت أول الفرص العراقية جاءت بتسديدة ميمي في الدقيقة 12 ذهبت بجانب القائم الايسر، وبينما كان الفريق القطري يبحث عن التقدم جاء هدف السبق العراقي في الدقيقة 18 وبتسديدة محمد قاسم التي هزت الشباك القطرية.

بعدها نظم الفريق العراقي صفوفه واغلق المنافذ الدفاعية على الجانب القطري، وعاد محمد قاسم في الدقيقة 26 وبقذيفة عراقية من خارج منطقة الجزاء، وبسبب قوتها ودقتها وسرعتها لم يتمكن الحارس القطري سعد الدوسري في اللحاق بها والتصدي لها، واثمر تقارب الخطوط العراقية في تخفيف سرعة وضغط الفريق القطري.

وتعملق جلال حسن في الدقائق الاخيرة من هذا الشوط ليتصدى لفرص قطرية كانت أخطرها إنفرادة اكرم عفيفي في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الاول عراقي 2-صفر.

ومع بداية الشوط الثاني ومع اول لمسة للبديل عبد العزيز حاتم سجل قطر هدف تقليص الفارق في الدقيقة 49، وامام التنظيم القطري انهارت الخطوط العراقية وتخللتها فراغات منحت منتخب قطر سهولة للاختراق ومواجهة الحارس جلال حسن، وفي المقابل اضاع شريف عبد الكريم للعراق فرصة بعد ان تلاعب بدفاع قطر وسددها خارج المرمى في الدقيقة 56.

وأجرى مدرب العراق تبديلين اشرك من خلالهما امجد عطوان وسعد ناطق لترصين الدفاع والمحافظة على النتيجة، وبالفعل تمكن المنتخب العرقي تخفيف اندفاع الفريق القطري مع فرص من الطرفين بين الحين والاخر، ومالت المباراة الى الهدوء بعد ان سيطر المنتخب العراقي على خط الوسط باشراك صفاء هادي الى جانب عطوان.

وكان نجم الشوط الثاني الحارس العراقي جلال حسن بعد ان قطع الطريق على الفرص القطرية وكانت أخطرها الانفرادة القطرية في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء عراقي 2-1.

وبهذا الفوز تصدر منتخب العراق فرق المجموعة الاولى بـ 3 نقاط، فيما سيعقب هذا اللقاء مباراة الامارات واليمن لحساب المجموعة نفسها.

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بداية الشوط الاول كان

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وأظهر المقطع الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل، مئات الم

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