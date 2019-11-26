قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة شمال شرقي سورية

2019/11/26 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سورية

أفادت وسائل اعلام ، اليوم الثلاثاء، بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب رأس العين شمال شرق

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