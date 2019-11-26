بارزاني: إقليم كردستان على استعداد تام لحل نهائي للمشاكل مع بغداد

2019/11/26 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن رئيس إقليم كردستان #نيجيرفان_بارزاني، عن رغبته بإيجاد حل نهائي للمشاكل مع الحكومة الاتحادية في #بغداد، واصفاً التطورات الأخيرة في العلاقات بين #أربيل وبغداد بـ«الإيجابية».تصريحات بارزاني، […]

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