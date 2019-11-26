2019/11/26 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضّل محتجو محافظة النجف، على سماع التعليق الحي لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره القطري وبصوت شاب نجفي.وفاز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره القطري، بهدفين لهدف، في افتتاح الجولة الأولى لبطولة كأس الخليج بنسختها الـ 24 في الدوحة.وأحتفل مئات المعتصمين في ساحات الاحتجاج في عدد من المحافظات العراقية، بفوز المنتخب الوطني ضد نظيره […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. تعليق حيّ من شاب نجفي على مباراة المنتخب الوطني في ساحة الاعتصام ويبهّر الجميع) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. تعليق حيّ من شاب نجفي على مباراة المنتخب الوطني في ساحة الاعتصام ويبهّر الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).