قتلى وجرحى بثلاثة انفجارات متفرقة في العاصمة العراقية

2019/11/26 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بأن ستة أشخاص على الأقل في ثلاثة انفجارات منفصلة هزت العاصمة العراقية بغداد الثلاثاء.

وقالت المصادر إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون عندما انفجرت دراجة نارية في حي الشعب شمالي العاصمة.





وأسفر انفجار دراجة نارية ثانية في منطقة البياع في جنوب غرب بغداد، عن مقتل شخصين وإصابة ستة.

أما الانفجار الثالث فوقع في حي البلديات الشرقي، نتيجة انفجار عبوة ناسفة ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين.

وتتزامن التفجيرات مع الاحتجاجات المستمرة في العاصمة ومدن جنوبية، تطالب برحيل الطبقة السياسية التي تهيمن على السلطة منذ عام 2003.

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