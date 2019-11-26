اسم بوكيتينو يرتبط بأتليتكو مدريد

2019/11/26 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير تلفزيونية، عن ارتباط اسم ماوريسيو بوكيتينو بأتلتيكو مدريد، بعد اتجاه الإدارة للتفكير في مدرب أرجنتيني جديد، لخلافة دييجو سيميوني، حال رحيله عن الروخيبلانكوس.

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