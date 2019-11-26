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وزير الداخلية: كلنا ثقة بالحصول على كأس الخليج


وزير الداخلية: كلنا ثقة بالحصول على كأس الخليج
2019/11/26 | 22:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الداخلية: كلنا ثقة بالحصول على كأس الخليج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/26 | 22:09.

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