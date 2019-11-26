صلاح بدرالدين - ملاحظات على اعلان ( مخرجات مؤتمر المسيحيين العرب الأول )

2019/11/26 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين انعقد بباريس في أواخر الشهر الجاري اجتماعا تحت عنوان " مؤتمر المسيحيين العرب " وقد تباينت الآراء والمواقف بين المعارضين السوريين حول هذا الحدث كما يحصل عادة في أية مناسبة مماثلة بين رافض وشاجب ومؤيد ولكن لم أجد الأسباب الكافية والدلائل الملموسة على أقلها المقنعة لمجل المواقف المنشورة في وسائل الاعلام ومن وجهة نظري يحق لأية فئة أو مجموعة وفي هذه الظروف بالذات التي تمر بها بلادنا تحت ظل نظام فاقد ل......

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