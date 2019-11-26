الأمم المتحدة تبدي استعدادها لتقديم المساعدة بإجراء انتخابات شفافة في العراق

2019/11/26 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعربت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت، عن استعداد منظمة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة من أجل تمكين العراقيين من انتخاب ممثليهم بشكل شفاف.[…]

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