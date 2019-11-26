2019/11/26 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسود الرافدين تنثر الأفراح وتهزم العنابي في إفتتاح خليجي 24 بغداد- قصي حسن اضيأت سماء بغداد والمحافظات بالنجوم وأشتعلت ساحة التحرير بالاسهم النارية وسط هتافات تترجم النصر الكروي وتعبر عن الافراح التي قال المتظاهرون انهم بحاجة اليها لادامة زخمهم.وكانت شاشات ضخمة توزعت في اركان الساحة التي توافد الآلاف عليها على نحو غير مسبوق مساء […]

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